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Gülaltay'dan olay iddia! MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nu Doğu Perinçek zehirletti

Semih Tufan Gülaltay, 17 Mayıs'ta sosyal medyadan yayınladığı videoda Doğu Perinçek hakkında olay iddialarda bulundu.

Semih Tufan Gülaltay, 17 Mayıs'ta yayınladığı videoda da “Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur’un bulunduğu koğuşta öldü, orada zehirlendi. Hiç kimse Hasan Atilla Uğur’u sorgulamadı. Neler döndü, sen bu adama neler yazdırdın da Doğu Perinçek’e verdin. Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi. 1.95 boyundaki bu komando nasıl birden bire kalp krizinden öldü. Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri Cezaevi’nin içine. Biz bunların hepsini biliyoruz.” iddiasında bulunmuştu.

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