DÜNYA

ABD'li aktivist Tamika Mallory: 'Amerika siyahi insanları yağmaladı'

ABD'li aktivist Tamika Mallory, "Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!” ifadelerini kullandı.

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından tepkiler sürerken, olayın yaşandığı Minneapolis’te pek çok tanınmış isim bir araya geldi. Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özellikle Mallory’nin yaptığı konuşma büyük etki yaratırken, sosyal medyada da büyük yankı buldu. İşte Mallory’nin defalarca paylaşılan konuşmasında kullandığı ifadeler:

“Eğer Target’ı yaktılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. AutoZone, Philando Castile arabasında vurulduğunda neredeydi? İnsanları kışkırtıp camları kıran ve binaları ateşe veren kişilere para ödeyip aramıza salıyorsunuz.

‘Yağmacılığı ve şiddeti siz öğrettiniz’

Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın.

Söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan Yerlileri’ni yağmaladılar.

Yağmacılığı sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!”

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