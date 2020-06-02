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Ebru Polat: 'Dost diye eve aldığınız insanlar kocalarınızı elinizden alırlar'

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Polat açıklamasında "Dost deyip evinize aldığınız insanlar yarın kocalarınızı elinizden alır" dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Polat açıklamasında "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah’a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.

Polat'ın bu sözlerinin kime gönderme olduğu ise merak konusu oldu.

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