Ebru Polat: 'Dost diye eve aldığınız insanlar kocalarınızı elinizden alırlar'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Polat açıklamasında "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah’a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.

Polat'ın bu sözlerinin kime gönderme olduğu ise merak konusu oldu.