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Habertürk canlı yayında Aytuğ Atıcı ile Resul Tosun'un kavgası

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, CHP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun arasında canlı yayında 'laiklik' tartışması...

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, CHP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun arasında laiklik tartışması yaşandı.

Resul Tosun'un 'milletin değerleri, kültürünü, inancını yok sayarak millete danışmadan yapılan bütün icraatların' CHP tarafından yapıldığı; ezanın ve harflerin değişmesine, kılık kıyafetlere müdahale edilmesine, Kur'an-ı Kerim ile inancın yaşanmasının yasaklanmasına milletin 1950'de cevap verdiği iddialarına Ahat Andican ve Aytuğ Atıcı'dan aksi cevaplar gelince stüdyo gerildi.

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