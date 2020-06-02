DÜNYA

Donald Trump’tan flaş hamle: Önce biber gazı sıktırdı İncil ile sonra poz verdi

ABD'de George Floyd isimli Afro-Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler yedinci gününde... 40'tan fazla şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kiliseye gidip elinde İncil ile poz vermesi tartışmaları alevlendirdi.

Görev süresinin son aylarına giren ve Kasım ayında yapılacak seçimlere hazırlanmaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kariyerinin en büyük krizini yaşıyor… Geçen hafta pazartesi günü Minneapolis’te 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd’un polis tarafından şiddet uygulanarak öldürülmesi sonrasında başlayan olaylar alevlenerek artıyor.

Ülke çapında en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Washington DC’nin de aralarında olduğu en az 24 eyalette Ulusal Muhafızlar aktif hale getirildi.

Çatışmalar, gözaltılar ve yağmalar devam ederken ABD Başkanı Trump’ın yaptığı bir hareket, Amerika’yı adeta ikiye böldü. Trump büyük bir koruma kordonu eşliğinde Aziz John’un Kilisesi’ne giderek burada poz verdi. Görgü tanıklarına göre Trump’ın alana gelmesinden önce polis ve güvenlik güçleri biber gazı ve şiddet kullanarak bölgeyi boşaltırken, Trump’ın özel bir çekim operasyonu yaptığı da öne sürüldü.

Kilisenin kapısında elinde İncil ile poz veren Trump’ın bu hamlesi büyük bir tepki çekti. Papaz Mariann Budde, Trump’n bu hamlesini eleştirdi. Budde, “Trump’ın kiliseyi kullanarak fotoğraf çekmesi karşı olduğumuz her şeye karşı duruşumuzla çelişiyor. Yaptığı hareket bu ülkenin insanları için kutsal olan sembolleri kirletti” ifadesini kullandı.

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