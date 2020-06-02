Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki şehitlikleri bir arkadaşıyla birlikte ziyaret eden Uğur Küçük, dönüş yolunda ilginç bir durumla karşılaştı. Şehitler Abidesi’nden, 57. Alay Şehitliği’ne doğru aracıyla seyir halinde olan Küçük, yolda bir tilkinin beklediğini ve kaçmadığını gördü. Daha sonra tilkiyle ilginç bir diyaloğa giren Uğur Küçük, hayvanın aç olduğunu fark etti. Aracını yol güvenliği için kenara çeken Küçük, otomobilin içerisinde bulunan sosis ve ekmeği aç olan tilkiye verdi.

Büyük bir iştahla sosisleri mideye indiren tilkinin o anları Uğur Küçük ve arkadaşını gülümsetti. Küçük’ün tilkiyi beslediği anları yanındaki arkadaşı da cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.