DÜNYA

ABD’de protestocular dükkan sahibini adeta linç etti

ABD’de George Floyd’un cinayetinin ardından başlayan protestolar sırasında eylemciler dükkan sahibini adeta linç etti.

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Teksas eyaletindeki Dallas kentinde bulunan Victory Park bölgesinde eylemciler dün gece protestolar sırasında bir dükkanı yağmalamak istedi. Dükkan sahibi kendini ve dükkanını korumak için kılıç kullanmasının ardından eylemciler tarafından taş ve sopa kullanılarak etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen dükkan sahibi protestocular tarafından adeta linç edildi.

Dallas Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Almeida, yaptığı açıklamada, “Bilgi almaya çalışıyoruz, ancak şu anda elimizde çok az şey var. Kurban, memurlar gelmeden önce hastaneye nakledildi. Az önce stabil durumda olduğunu öğrendim. Çağrı bıçaklı saldırı olarak bize yansıdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Minnesota’da başlayan Floyd cinayeti eylemleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok eyalette polis gücünün yetersiz kalması nedeniyle Ulusal Muhafızlar sokağa indi.

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