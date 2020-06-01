Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı

Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" dedi. Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.