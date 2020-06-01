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Amuda kalkan Çağla Şıkel kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı

Kusursuz fiziğiyle daima adından söz ettiren Çağla Şıkel, TikTok uygulamasına video çekmek için amuda kalkarak spor hareketleri yaptı. Yıllardır spor yapan Şıkel, kusursuz fiziği ile tam not aldı.

Salgın nedeniyle iki çocuğuyla birlikte karantinada olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, TikTok uygulamasına merak sardı. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şıkel, son olarak amuda kalkıp çektirdiği videoyu yayınladı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Çektiği videolarla eğlenceli kimliğini ortaya çıkaran Şıkel, fit vücudunu gözler önüne sermek için amuda kalkarak spor hareketleri yaptı. Şıkel bu anları "TikTokspor" notuyla Instagram hesabından da paylaştı.

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