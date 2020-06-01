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Survivor Cemal Can gözyaşları içinde itiraf etti: Dibin dibini gördük

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 93. bölümünde gönüllüler takımından Cemal Can, aile özlemi yüzünden gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can, daha önce Survivor'dan ayrılmak istediğini de itiraf etti.

Survivor 2020 yeni bölümde gönüllülerden Cemal Can, ada konseyini değerlendirdi.

Survivor’ın son bölümünde Gönüllüler, dokunulmazlığı bir kere daha kazanmış ve ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan bir kere daha kurtulmuştu.

Son üç ada konseyinde de kayıp vermeyen Gönüllüler takımından Cemal Can, mükemmel bir konsey geçirdiklerini ve uzun süredir takım kayıp vermediğini söyledi.

Survivor Cemal Can, dibin dibini gördüklerini ve zor günleri atlattıklarını da belirtti.

Survivor 2020’de ilk iletişim oyununu kazanarak ödül olarak ailesine gönderdiği maili ve mailde yazdıklarını hatırlayan Cemal Can, bu anda gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor’ın duygusal yarışmacısı Cemal Can, kendisi istediği sürece her şeyi yapabileceğini söyledi ve önce ailesi, sevdikleri ve son olarak kendisi için sonuna kadar devam etmeyi umduğunu anlattı.

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