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Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı

DİYARBAKIR Bağlar'da "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ı polis arkadaşları Diyarbakır'dan Samsun'a tekbirlerle uğurladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan "Dur" ihtarına uymayan A.P., polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Arslan'ın naaşı Diyarbakır'dan memleketi Samsun'a götürülmek için uçağa bindirilirken arkadaşları Diyarbakır Havalimanı'nı tekbirlerle inletti.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Acı haber, şehidin Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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