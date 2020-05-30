Trabzonspor, Pereira'nın sözleşmesini uzattı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Pereira, Trabzonspor ile olan olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira'nın çok iyi bir profesyonel olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi Pereira’nın yürürlükte olan sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. Kendisiyle bir yıllık daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Joao hepimizin yakından tanıdığı iyi bir profesyonel. Yüksek aidiyet duygusuna sahip, Trabzon’u, Trabzonspor’u ve şehrin insanlarını sevmiş, kendisini de sevdirmiş önemli bir futbolcumuz. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kulübümüze uzun süre hizmet eden futbolcularımız, yerli veya yabancı olsun futbol kariyerlerini kulübümüzde tamamlamalarını temenni ediyoruz. Kendisi de futbolu Trabzonspor’da noktalamayı arzu ettiğini ifade etti. Hem içinde bulunduğumuz şartları hem de önümüzdeki sezon dünyadaki tüm futbol kulüplerinin ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze geleceğini çok iyi ve net olarak bildiğini ifade etti. Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Kendisi bu yapının önemli bir futbolcusu. Taraftarımızın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. Bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz, başımızın tacıdır. Futbolu bu kulüpte bırakmaları en büyük arzumuzdur. Futbolu bıraktıktan sonra da profesyonel anlamda alabilecekleri görev varsa kulübümüzde devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Kendisi inanılmaz tutumlu bir arkadaşımız olduğu için futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzün kasasını kendisine emanet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağız. Önümüzde çok önemli kupa yarı finali, kupa finali ve sekiz final niteliğinde lig maçımız var. Bu takımın taraftarlarının, şehrimizin bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştiren insanlar olarak hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz noktaya birlikte ulaşırız” dedi.