"Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" tanıtımı belgeseli yayımlandı

Samsunlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İGA'nın hazırladığı belgeselin bugün saat 20.00'de "İGA İstanbul Havalimanı" Youtube hesabında ve televizyonlarda ilk kez yayınlanacağını söyledi.

Türkiye'nin mühendislerinin azim ve kararlılıkla neyi başarabildiğini, kendi sermayedarlarının ne kadar büyük bir projeye imza atabildiğini İstanbul Havalimanı projesiyle herkese gösterdiğini belirten Samsunlu, bu açıdan çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

Havalimanında ilk kazmanın atıldığı günden itibaren yapımını belgesel olarak çektiklerini ifade eden Samsunlu, "Bu belgesel, belki de dünyada ilk kez yapılmıştır. Burada dört buçuk, beş yıllık birikmiş, binlerce dakikalık çekimler var. Bu çekimleri birleştirip akşam tüm Türkiye'ye göstereceğiz. İlk önce nereden başladı, nereye geldi, nasıl açıldı, açıldıktan sonra nasıl operasyon yaptı? Hep beraber bunu seyredeceğiz. Bu, gerçekten bir öz güven projesi. Türk sermayedarının, Türk bankalarının ve Türk işçilerinin katkılarıyla birleştirilip, Türk devletinin gözetimi ve yönlendirmeleri altında bu büyük altyapı projesi gerçekleştirildi." diye konuştu.