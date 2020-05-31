Melih Gökçek Ekrem İmamoğlu'nun türbedeki hareketine çok sert çıktı!

Geçtiğimiz gün Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak lakayt yürüyüşü büyük tepki topladı. Melih Gökçek'te bu saygısızlığa sessiz kalamayanlar arasındaydı. Bugün katıldığı canlı yayında Gökçek, cesur yorumlarda bulundu.

Gökçek, konuşmasında, "Ben burada Ekrem İmamoğlu ile türbede olsaydım İmamoğlu'nun k...ına bir tekme koyardım. Mübalağa etmiyorum, böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

Melih Gökçek'in bu konuşması kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.