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Atakan Arslan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı kızı gözyaşlarına boğdu

DİYARBAKIR 'da kaçmaya çalışan şüpheli tarafından sırtından vurularak şehit edilen Atakan Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin, durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, şehit düşmüştü. Katil yakalandı, polis memuru Arslan da bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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