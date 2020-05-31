SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni bir dalga beklemiyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel açıklamalarda bulundu. Koca, "Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım" vurgusu yaptı, "Halkımız sorumluluk çerçevesinde hareket etsin" mesajı verdi. Bakan Koca, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu da yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu, "Koronavirüs dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz. Yeni bir dalga beklemiyorum. Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyalım" şeklinde cevapladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- "Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi."

- "Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı."

- "2. dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Maskeyi asla ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli. El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk."

- "Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı."

- "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi."

- "Yeni bir dalga beklemiyorum."

- "Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyulmalı. Halkımız sorumluluk çerçevesinde hareket etsin."

- "Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz."

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