SPOR

Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ''Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında kendisininde korona testi yaptırdığını duyurdu. İşte Dilmen'in o açıklamaları: 

"Önce pozitif çıktı sonra negatif çıktı"

Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır.

"Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz"

Bütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. İnşallah ligi sağlıklı bir şekilde bitirirler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Polisi şehit eden zanlı neden çırılçıplak soyuldu? Valilikten o fotoğrafla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'da dağıtılacak
Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının yeni kredi destek paketine ilişkin açıklama
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı! Vali müjde verdi
Gaziantep'te şaka gibi olay! Geçmiş bayram ziyareti yaptı 62 kişi karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan işkence ve Kürtçe müzik açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Linet kalçasını büyüttü mü? Canlı yayında gösterip açıkladı
Sivas'ta anne ayı yavruları böyle görüntülendi
Engelli maaşları ödemesi haziran ayında ne zaman yapılacak?
Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter gösterilerde ortaya çıktı
George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama
Engin Altan Düzyatan'dan üzen karar Kuruluş Osman derken ters köşe yaptı
Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu
2022 maaşları ne zaman ödenecek haziran ayının kaçında başlıyor?