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Alanya’da sabahın ilk ışıklarında sahile akın ettiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile giriş yasağının gece yarısının ardından kalkmasıyla sabah ilk ışıklarında bazı vatandaşlar kendilerini Dünyaca ünlü Damlataş Plajı’na attı. Bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda vatandaş dünyaca ünlü Alanya’nın Damlataş Plajı’na gelerek denize girdi. Çok sayıda vatandaş ise sahil kenar balık tutmanın keyfini yaşadı.

“Denize giren birçok kişi var”

Sahil kenarında balık tutan Alper Yenialp pandemi sürecinin bittiği için sevinçli olduklarını söyledi. Yenialp, “Balık avlıyorum ve sahile indiğim için çok mutluyum. Denize giren birçok kişi de var. Burada yaşayan yerleşik yabancılarda denize giriyor. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.

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