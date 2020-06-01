Müge Anlı ekranlara böyle çıktı
Korona virüs salgını nedeniyle yayına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden ekranlara döndü. Programda kavuşanların bir birlerine sarılması için ilginç bir çözüm bulundu. İnsanların birbirine sarılması için stüdyonun ortasına ‘sarılma brandası’ çekildi.
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programda kavuşturduklarının, yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu.Bir süredir salgın nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti.Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Korona virüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.