DÜNYA

ABD'de George Floyd eylemlerinde polis protestocular karşısında diz çöktü!

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi. Eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı olarak diz çökerek birbirlerine saygı gösterdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi.

Polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla yaşamını yitiren George Floyd için adalet isteyen eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı olarak diz çöktü.

Ardından, siyahi bir eylemci ile polis arasında geçen diyalog sarılma ile son buldu. Görüntüler, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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