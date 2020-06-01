DÜNYA

Trump valilerden daha sert tepki vermelerini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, valilere seslenerek George Floyd protestolarına karşı daha sert tepki vermelerini istedi.

ABD'de George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın, polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar gittikçe büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Basına sızdırılan bu görüşmede; Trump'ın valileri 'zayıf davranmakla' suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir "sözleriyle yüklendiği görüldü.

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğini söyleyen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider" şeklinde konuştu.

Trump konuşmasında ayrıca "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız" ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye yanıt
Juventus, Merih Demiral için 55 milyon euro istedi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı: Göstericileri tutuklayın
Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı
Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile temasa geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’de protestocular dükkan sahibini adeta linç etti
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Muğla Bodrum’da kırmızı alarm 34 ve 06 akını başladı
Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti
ABD’de TIR protestocuların arasına daldı
Zekeriya Öz'ün Almanya'da saklandığı villa ortaya çıktı! 20 güvenlik koruyor
Ukrayna'da yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına böyle çözüm buldu
Peak Games kimin sahibi Sidar Şahin kimdir nereli?