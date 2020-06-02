By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Yere çizilen Türk bayrağı üzerine para konularak kumar oynatılmasına tepki gösteren By Kuş, "Türk bayrağını ayaklar altına alamazsınız. Türk bayrağını kullanarak kumar oynatmam. Bedelini ağır ödettiririm" ifadelerini kullandı. By Kuş’un sert tepkisi üzerine yere çizilen Türk bayrağı silindi. Program sunucusu, Türk bayrağının ayaklar altında olmasına ve üzerine para konarak kumar oynatılmasını tepki göstermeyen Türk gençlerine de "Siz bu bayrağa sahip çıkmalısınız" diyerek nasihatte bulundu.

Çeşitli Türk televizyon kanallarında By Kuş Show isimli magazin programı yapan By Kuş, Avrupa'da sevilen televizyon sunucuları arasında yer alıyor.