MEDYA

By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Almanya'nın Frankfurt kentinde alışveriş merkezi Zeil bölgesinde Uzak Doğulu kişiler tarafından yere çizilen bayraklar üzerinde kumar oynatılmasına tepki gösteren programı yapımcısı ve sunucusu By Kuş'un tepkisi amacına ulaştı.

Yere çizilen Türk bayrağı üzerine para konularak kumar oynatılmasına tepki gösteren By Kuş, "Türk bayrağını ayaklar altına alamazsınız. Türk bayrağını kullanarak kumar oynatmam. Bedelini ağır ödettiririm" ifadelerini kullandı. By Kuş’un sert tepkisi üzerine yere çizilen Türk bayrağı silindi. Program sunucusu, Türk bayrağının ayaklar altında olmasına ve üzerine para konarak kumar oynatılmasını tepki göstermeyen Türk gençlerine de "Siz bu bayrağa sahip çıkmalısınız" diyerek nasihatte bulundu.

Çeşitli Türk televizyon kanallarında By Kuş Show isimli magazin programı yapan By Kuş, Avrupa'da sevilen televizyon sunucuları arasında yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdüllatif Şener'den Gezi'yle ilgili akla ziyan sözler!
Son dakika engelli aylığı alanların rapor süresi uzatıldı Bakan Selçuk duyurdu
Kuşadası'nda evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dedeyi soyup soğana çevirdiler
Virüs duman yoluyla da bulaşır mı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
İhsan Özkes'ten Ayasofya itirafı! Kılıçdaroğlu istemedi
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım depremi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Korkunç anlar saniye saniye görüntülendi
Süleyman Toplusoy kaç yaşında neden öldü? Süleyman Toplusoy'un mağazası
ABD'de George Floyd eylemlerinde polis protestocular karşısında diz çöktü!
Akılalmaz görüntü! Dezenfekte edilirken alev aldı
Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy kimdir kaç çocuğu var?
Erzincan'da kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar
e nabız kronik hastalıklar sorgulama listesi girişi-2020