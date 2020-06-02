DÜNYA

Mısır'da balkon çöktü: 3 ölü

Mısır’da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Mısır’ın İskenderiye kentine bağlı Asafra bölgesinde bir evin balkonun çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen durumları ağır olan 3 sivil yaşamını yitirdi. Bir anda çöken balkon nedeniyle bina altına park edilmiş bir araçlar büyük hasar gördü. Araçlar üzerine beton blokları düştü. Yerel kaynaklar, mahalledeki pek çok binanın hasar aldığını ifade ederek daha fazla binanın çökebileceğini söyledi.

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