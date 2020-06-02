Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Köpeği fırça sapıyla dövdü

Alaşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Hüseyin A., daha sonra restoranın önünde park halindeki motosikletlerin arkasına saklanan köpeği elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan acı içinde kıvranırken, kaçtı.

Çevredeki bazı hayvanseverler de Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen?" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun da üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.