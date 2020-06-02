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Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde 11 adet motosiklet çalınması ve iş yerlerinden hırsızlık olayı şüpheli olarak aranan bir kişi güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Önce kameraya sonra polise yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri artan motosiklet hırsızlığı ve iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerleri ile olay yerlerindeki kameraları tek tek kayıt altına alan polis, görüntülerden hırsızlık şüphelisi olan kişinin T.G olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan T.G emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli ilçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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