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Gözaltına alınan şüpheli polisin elinden böyle kaçtı

ABD'de gözaltına alınan şüphelinin polislerin elinden kaçması sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri.. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisler yakaladığı zanlıyı gözaltına alıyor.  Buraya kadar her şey normal ancak zanlı öyle bir hamle yapıyor ki polislerin elinden kaçmayı başarıyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kez izlendi ve viral oldu.  İşte zanlının polislerin elinden kaçtığı o görüntüler...

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