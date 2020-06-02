ABD'de polisinin siyahi diye kelepçe vurduğu kişi FBI ajanı çıktı!

ABD’de bir beyaz polis memurunun siyah vatandaş George Floyd’u gözaltına alırken öldürmesi sonrası ırk ayrımcılığı tartışmaları bir kez daha gündemin üst sıralarına otururken, sosyal medyada paylaşılan bir video ülkede siyahlara yönelik ayrımcılığın boyutlarını gözler önüne serdi.

Söz konusu videoda iki beyaz polisin bir siyah vatandaşı ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Siyah vatandaş sadece ten renginden dolayı gözaltına alındığını vurgularken, polislere büyük hata yaptıklarını söylüyor.

Polisler ve Ulusal Muhafızlar diz çöktüler

ABD'nin Philadelphia kentinde ise protestoculara karşı güvenlik tedbirleri alan polisler ve Ulusal Muhafızlar, gerginliği en az seviyeye düşürmek için diz çöktüler.