Zonguldak'ta güvenlik görevlisinin öldüğü kaza anı kamerada
ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı
ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana gelen kazada; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı.
1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı aracın kavşakta beklerken ambulansın hızlı bir şekilde araca çarptığı görülüyor.