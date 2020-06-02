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Zonguldak'ta güvenlik görevlisinin öldüğü kaza anı kamerada

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana gelen kazada; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı.

1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı aracın kavşakta beklerken ambulansın hızlı bir şekilde araca çarptığı görülüyor.

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