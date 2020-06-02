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MSB’den askere gideceklerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı,05 Haziran’dan itibaren silahaltına alınacak yükümlülerin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerindeki Garnizon Komutanlıklarınca; havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri gerektiğini açıkladı.

MSB'den Kovid-19 Salgınının önlenmesi kapsamında Haziran Celp Döneminde alınacak önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kovid-19 salgını ile mücadelesi başarı ile devam ettiği vurgulanarak," Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada," Bu kapsamda, Haziran Celp Döneminde silahaltına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklere ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile teması ederek birliklerine güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla, Garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacaktır.

Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır.Bu nedenle, Haziran Celp döneminde silahaltına alınacak yükümlü personelin, katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal, Garnizon Komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

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