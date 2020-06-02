DÜNYA

CNN muhabirinden küstah Türkiye benzetmesi

Washington'da çıkan sokak olaylarını anlatan CNN muhabiri, yaşananları daha önce Türkiye, Mısır, Filistin ve İsrail'de gördüğünü söyledi.

Polisin George Floyd'u vahşi bir şekilde öldürmesinin ardından başlayan sokak olayları, ABD geneline yayıldı. Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, Beyaz Saray'ı bile kuşattı. Ortalığı yakıp yıkan Amerikalılar, önlerine çıkan her yeri de yağmalıyor. Eylemler, Washington'da da şiddetin seviyesini üst düzeye çıkardı.

Yaşananları aktarmak için canlı yayına bağlanan CNN muhabiri, küstah benzetmeler yaptı. Muhabir, "Ben bu gibi korkunç görüntüleri daha önce Türkiye gördüm, Mısır'da gördüm, İsrail-Filistin arasında gördüm. Bunlar kıyaslanmak istemeyeceğimiz ülkeler" diye konuştu.

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