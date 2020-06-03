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Beyoğlu'nda çete savaşları kamerada! Kalaşnikoflarla çatıştılar işte o anlar

İSTANBUL Beyoğlu'nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişinin yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Çatışmalardan ilki Kasımpaşa’da 22 Ocak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. Burada 4 şahıs silahlarla lüks otomobil içerisindeki kişiye ateş açarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin kaçışı da görüntülere yansırken sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Aynı gruplar aynı gece ikinci kez çatıştı

Gruplar arasındaki ikinci çatışma ise Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bu olay da güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çete üyelerinin silahlarla karşı gruptaki kişilere saldırarak 1 kişiyi yaraladığı görülüyor.

Üçüncü kez çatışınca yakalandılar

Gruplar arasında yaşanan üçüncü olayda ise Fetihtepe Mahallesi'nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beyoğlu’nda toplamda 3 kişinin yaralandığı olayların ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda saldırılara katılan şahıslardan 4'ünün yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

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