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Manisa'da cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı!

MANİSA'nın Soma ilçesinde tamir edilmek istenen bir cep telefonunun bataryası bir anda alev alarak patladı. Paniğe neden olan patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Soma ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda bir teknik serviste yaşanan olayda, tamir için servise getirilen bir cep telefonunun bataryasının bir anda alev alarak patlaması, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Telefon tamirciliği yapan Yusuf Karataş, müşteriyle konuşurken masanın hemen üstünde duran telefonun bataryası birden alev alarak patladı.

Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, masa üstündeki kağıtlar tutuştu. Karataş cep telefonunu masadan yere atarak alevlerin büyümesini engelledi.

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