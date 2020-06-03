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Ölüm teğet geçti bir şey olmamış gibi yoluna devam etti!

KIRIKKALE’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Hemen yanında olan kazanın teğet geçtiği kadın, hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarını yayınladı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralları ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.

Kırıkkale’de yaşanan kaza da yürekleri ağza getirdi. Kentteki bir cadde üzerinde seyreden otomobil ile kavşaktan sola dönmek isteyen hafif ticari araç çarpıştı.

O esnada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın da, meydana gelen kazadan adeta kıl payı kurtuldu. Bir süre yolun karşısına geçmek için hareket etmeden bekleyen kadın, kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan ve kazanın teğet geçtiği kadının görüntüleri kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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