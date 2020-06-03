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Güvenlik görevlisi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü! O anlar kameralarda

DUDULLU OSB’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Olay, 12 Mayıs Salı günü saat 01.45 sıralarında, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir deponun önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı gece önceki saatlerde depo önüne araçla gelip bekleyen iki kişi, deponun güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi Murat Kaya ve diğer görevliler tarafından uyarıldı.

Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi ve daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya’nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille oradan uzaklaştı.

Kaya’nın mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki Kaya’yı ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özel güvenlik görevlisi Murat Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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