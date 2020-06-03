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Meriç'ten Avrupa'ya geçişler başladı! Mülteciler sınıra akın etti!

EDİRNE üzerinden Yunanistan'a geçişler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu! Normalleşmenin başlamasıyla mülteciler tekrar sınıra geldi ve kaçak yollarla Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye başladı. Botlarla ‘Nonstop’ Yunanistan yolculuğu kameralara yakalandı...

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları ‘umut’ yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Korona virüs pandemisi sonrası ilk geçişler, küçük gruplar halinde yeniden başladı.

Edirne’de, geçtiğimiz Mart ayında yaşanan göç dalgasında, binlerce mülteci Edirne’ye akın etmiş ve yaklaşık 130 bin mülteci Yunanistan’a geçiş yapmıştı. Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının ardından Yunanistan hükümeti adeta panik halinde, sınır hattına önce polis, sonra asker yığmış dahası taş duvarlar, jiletli teller çekmiş ve mevcut olan sınırlarını da telaşla güçlendirmeye çalışmıştı.

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