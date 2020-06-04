DÜNYA

Norveç’te yer yerinden oynadı! Evler saniyeler içinde suya gömüldü

Norveç’te yaklaşık 610 metre karelik alanda toprak kayması meydana geldi. Sahil kasabasında meydana gelen olayda 8 ev toprağın altına gömüldü. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar, anbean kaydedildi.

Norveç'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.

Kameralar kayıttaydı

Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.

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