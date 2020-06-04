Cüneyt Özdemir: Polis karşıtı muhalif gerzekler başına iş gelince hemen 155'i arıyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerden bahsederken New York'ta görev yapmış eski bir polisin yazısını okudu. Özdemir, yazıda polis memurunun 'Polisler, kendilerine yönelik duyulan düşmanlığı hiç bu kadar hissetmediklerini söylüyorlar, Mağdur durumdalar. Ülkedeki polis memurlarının çoğu meslek hayatını kurşun sıkmadan bitiriyor" sözlerini okudu.

Bu yazının ardından Özdemir, ABD'deki polis karşıtlığına Türkiye üzerinden bakarak, "Bizde de bazı gerzekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş, niye adam çünkü muhalifim, polisten nefret ediyorum' diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince, başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Bizdeki bazı muhalifler muhalif filan değil gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun 'komünde' diyor. La git..." ifadesini kullandı.