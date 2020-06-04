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Bursa'da ilginç görüntü! Görenler hortum zannetti

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen doğa olayı vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen ve hortumu andıran doğa olayı, saniye saniye kayıt altına alındı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirdi. Osmangazi ilçesinde ortaya çıkan gelen hortumu andıran görüntü vatandaşları tedirgin etti. Gündüzü geceye çeviren görüntü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar da o anları kayıt altına aldı.

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