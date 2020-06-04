CHP'li Enis Berberoğlu HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları’nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından üç milletvekilinin vekilliği düştü.

Karar TBMM'de okundu. CHP ve HDP'li milletvekillerin sloganlar atıp masalara vurarak karara tepki göstermesi dikkat çekti.

Leyla Güven neler demişti?

Vekilliği düşürülen HDP Leyla Güven’in sözleri: Gerillaya katılım da olacak çatışmalar da olacak savaşlar da olacak.

Engil Altay'dan tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Enis Berberoğlu’nun Yargıtay'da onaylalanan cezası ile ilgili AYM’ye başvurusu var. Yani yargılaması devam ediyor. Bu devam ederken bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin" dedi. Engin Altay 3 fezlekenin apar topar Genel Kurul’a getirilmesini parlamentoya ‘darbe’ olarak nitelendirdi.