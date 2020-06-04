ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında şoke eden gelişme!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı programında Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme yaşandı. 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Bugün oratay çıkan gögü tanığı ise anlattık "Ormanlık alanda gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" açıklaması herkesi şoke etti. Görgü tanığı bakın başka ne anlattı.

Müge Anlı Ayşe Altunyaş olayında son dakika gelişmesi şoke etti! 4 Haziran Perşembe günü Atv ekranlarına konuşan ilk ve tek görgü tanığı sözleri ile dikkat çekti. Peki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu?

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile 18 Temmuz günü sabah namazından sonra buluşup Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti.

Ayşe Altuntaş'tan hala haber alınamazken 11 ay sonra ortaya çıkan görgü tanığı çoban konuştu. Sürpriz gördü tanığı ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ilkindi namazı vakti geldiklerini belirtti ve şunları söyledi;

- "Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim. Bir kaç kere denk geldim buralarda ama ben ilgilenmedim bir daha.Çünkü anladım yani buralarda uygunsuz işler yaptığını." Bu arada görgü tanığı çobanın bahsettiği bölge ile Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.