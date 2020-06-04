DÜNYA

İngiltere'deki George Floyd protestolarında polis şiddeti

İngiltere'de ABD’de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için yapılan protestoda polis, göstericilere şiddet uyguladı.

İhlas Haber Ajansı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan eylemler Avrupa’ya sıçradı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Floyd cinayetini protesto etmek amacı ile binlerce kişi bir araya geldi. İngiliz polisi, gerçekleştirilen eylem sırasında hem karadan hem havadan protestocuları takip etti.

Protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polisin bir göstericiyi şiddet uygulayarak, gözaltına alması tepkilere neden oldu. İngiliz polisi göstericiler arasından bir eylemciyi çekerek, yere yatırdı. Yere yatırılan göstericinin üzerine birden fazla polisin çıktığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ise Floyd cinayetini akıllara getirdi. Floyd, tutuklama sırasında birden fazla polisin üzerine çıkması ve boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

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