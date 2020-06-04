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5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılışı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakanlık, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 22 millet bahçesinin yapımını tamamlayan Bakanlık, 13 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesinde, İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak" ifadelerini kullandı.

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine; 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun."

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