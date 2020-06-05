POLİTİKA

HDP'li Leyla Güven güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı

Vekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven, güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP’li Farisoğulları ve Güven’in vekillikleri düşürüldü. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının ardından Leyla Güven, güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güven, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinayet sırasında George Floyd'un arabasında olan arkadaşı anlattı
Şiddet eylemleri ile sarsılan ABD'de bir siyahi Floyd daha öldürüldü
Erdoğan'ın planı hazır! 65 yaş üstüne iki gün izin geliyor
Prof. Alpay Azap 'Maske kullanımı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bill Gates'ten corona aşısı müjdesi! Tarih bile verdi
İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişinin Bylock kullandığı tespit edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medyayı sallayan Uğur Dündar videosu
Atlanta’da protestocular su tabancalarıyla polislere zor anlar yaşattı
Enis Berberoğlu kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
İngiltere'deki George Floyd protestolarında polis şiddeti
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılacak
5 Haziran Dünya Çevre günü 2020 mesajları ve etkinlikleri
Malatya'da polis eli tüfekli saldırganı etkisiz hale getirdi
Selin Ciğerci anne olacak hem de ikiz bakın nasıl çocuk sahibi olacak