BİLİM - TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii'nden tam otonom operasyon hamlesi geldi

Başkan İsmail Demir, insansız sistemlere yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye, Savunma Sanayii'nde son 17 yılda yaptığı hamlelerle yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardı.

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, 2020 yılında bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma Sanayii bütçesi, 5.5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı.

Türkiye, Suriye'de ve Libya'da sahada kararlı mücadelesini sürdürürken, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürütüyor.

Özellikle Libya ve Suriye'de son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlarda İHA ve SİHA'ların rolü dikkat çekiyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin insansız sistemlerine yeni teknolojiler eklemeye devam ettiklerini ve bu sayede geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını söyledi.

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