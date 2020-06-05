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Hulusi Akar acemi askere yapılan eziyete sessiz kalmadı! İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda birkaç usta askerin acemi askere karşı yaptıkları zorbalık tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla videodaki askerler hakkında inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan, acemi bir askere, diğer kıdemli askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

En çok konuşulanlar arasına girdi

Sosyal medyada yer alan görüntülerde acemi bir asker, kıdemli diğer askerler tarafından hakarete uğruyor, çeşitli askeri hareketleri yapması için tehditte bulunuyor. Görüntülerin ortaya çıkması ardından sosyal medya ağaya kalktı. Konu, ekşi sözlük ve Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından acemi ere eziyet ettiği öne sürülen kişilerin sosyal medya profilleri de yayınlandı. Bu profillerin daha sonra kapatıldığı görüldü.

Akar talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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