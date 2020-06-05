Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlenecek mi son gelişme

ATV'de Esra Erol'un programına çıkan Sivaslı Elif - Hasan Hüseyin çifti inatları ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle anne Elif Hüseyin 'nuh dedi peygamber' demedi. Sürekli bağıran ve stüdyoda kendini yerlere atan Elif Hüseyin, Esra Erol'un sabrını da tüketti. Kızı Elif'in aşık aldığı Hüseyin ile evlenmesine izin vermeyen Elif anne sonunda razı geldi. Ancak yaşanan son gelişme yine ortalığı birbirine kattı.

Sivaslı Elif - Hasan Hüseyin çifti kızları Ezgi evden kaçınca soluğu Esra Erol'da aldı. 2.5 ay kayıp olan kızları Ezgi'yi bulan Esra Erol onu canlı yayına çıkardı. Yayına gelen Ezgi, 'Annem beni istediğime vermedi ben de kaçtım' dedi. Sevdiği genç olan Hüseyin de canlı yayına çıktı ve 'Ben Ezgi'yi canımdan çok seviyorum' dedi. Birbirlerini seven Ezgi ile Hüseyin'in önüne anne Elif dikildi.

Huysuz anne pes dedirtti

Canlı yayında anne Elif Hüseyin'in tutumu Türkiye'de herkesin tepkisini çekti. Kızı Ezgi'yi 'Benimle gelmezsen seni silerim, cenazeme bile gelme' diyerek rest çeken Elif Hüseyin, kızının aşık olduğu gence ise hakaretler savurdu küfürler etti. Elif Hüseyin'in eşi Hasan Hüseyin de karısını uyunca stüdyo inim inim inledi. Esra Erol küfürler ve hakaretler sebebiyle sürekli yayını biplemek zorunda kaldı.

Kadın susmuyor!

Hem agresif hem de diktatörce bir tutumu olan anne Elif Hüseyin'i Esra Erol bile yola getiremedi. Hiç susmayan ve hep bağırarak konuşan Elif Hüseyin, ünlü sunucuyu bir çok kez çileden çıkarttı. Ailesinin de tepkisini alan Elif Hüseyin 'Ailem bizi sildi. Ekrana çıkıp bizi rezil ettin' dediler diyerek durumu da itiraf etti. Esra Erol ise Ezgi ve Hüseyin ile konuşurken bağırmaya ara vermeyen Elif Hüseyin için ekibine 'SUS' yazan bir yazı gösterin talimatı verdi.

Ezgi'yi sevdiğine verecek mi?

Herkes Ezgi ile Hüseyin'in vereceği kararın ne olacağını merak ediyordu. Anne aldığı tepkiler sonrasında kızını vermeye razı oldu. Ancak şartı Ezgi onunla eve dönecek, bir süre sonra aile gelip isteyecek ve telli duvaklı evlenecekti. Esra Erol da bunun üzerine önümüzdeki hafta cuma gününe isteme günü belirledi. Bunun için de Hüseyin'in annesini canlı yayına bağladı.

Ezgi ve Hüseyin'i bitiren şok gelişme

Hüseyin'in annesi Olcay hanım canlı yayına bağlanınca herkesi şoke eden bir cevap verdi. Daha önce yapıcı ve ılımlı tavrı ile dikkat çeken Olcay Hanım da arıza çıkardı. Olcay Hanım, 'Ben onların ayağına gitmem. Bana ve aileme ettikleri hakaretlerden sonra bunu yapmam. Ezgi istiyorsa Hüseyin ile gelir nikahlarını yaparım evime kabul ederim' dedi. Bu sözleri duyan Elif Hüseyin yine çıldırdı ve uzun süre biplenen küfür ve hakaretler etti.