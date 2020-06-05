Kedi yolda bulduğu yılanı böyle kaptı

Döşemealtı ilçesinde bir kedi, yolun karşısına doğru yavaş yavaş ilerleyen yılan gördü. Kedi yılana yaklaşıp patilerini uzattı. Bir iki hamle yapan kedi, daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı. Kedi duvardan geçerken yılan demire takılı kaldı. Yılan hemen demirden getirildiği yöne doğru yere indi ve duvarın dibine saklandı. Kedi ise geri gelip yılanı önce yukarından izledi daha sonra üzerine atladı. Bir taşın yakınına sığınan yılan daha sonra gözlerden kayboldu.