DÜNYA

Yarı beline kadar gömdükleri bebeğe kum yedirdiler!

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü. Baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnsan hakları komisyonu harekete geçti

Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu. Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
5 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum belli oldu
Merkez Bankası, firmalara 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Bakan Koca: Türkiye sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacak
Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı
TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzon'da olay görüntü! Silahla arkadan yaklaşıp muhtarı böyle öldürmüş
Kedi yolda bulduğu yılanı böyle kaptı
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Saba Tümer 1998 yılına götürdü! Haber spikerliği yaptığı anlar olay oldu
Erdoğan uyardı: Tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?