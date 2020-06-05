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Saba Tümer 1998 yılına götürdü! Haber spikerliği yaptığı anlar olay oldu

Güzel sunucu Saba Tümer sosyal medyayı salladı. 1998 yılında haber spikerliği yaptığı anları paylaşan Saba Tümer'in videosuna beğeni yağdı.

Ünlü sunucu Saba Tümer karantina sürecinde evden yaptığı canlı yayınlarla gündem olurken zaman zaman da eski fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekti.

Tümer son olarak haber spikerliği yaptığı yıllardan bir videosunu paylaşarak beğeni topladı. NTV'de spiker olduğu günlerden bir anı paylaşan Saba Tümer'in o videosu da sosyal medyada gündem oldu.

1998 yılından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Tümer paylaşımına "Hey heyyy gidi günlerrrrrrr hey gidi günlerrrrrrr... Nasıl da ciddiyim haber sunarken; bu halimi hatırlayanlar kimler bakiimmmm" notunu düştü.

Saba Tümer'in bu paylaşımına yorum yağarken Tümer'in saç modeline de beğeni yağdı.

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