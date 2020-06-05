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Mehmet Aslantuğ Instagram’a katıldı İlk paylaşımı ses getirdi

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, pek çok ünlü ismin aksine Instagram'da kendisine bir hesap açmamıştı. Başarılı isim kendisi adına açılan sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunmak ve takipçileriyle birebir etkileşimde kalmak adına bir adım attı.

Takipçi sayısı her geçen saat artan Mehmet Aslantuğ’un Instagram hesabını eşi Arzum Onan kendi sayfasından anonsladı ve sevenlerinden eşini takip etmelerini istedi.

Mehmet Aslantuğ ise Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi.

“Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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